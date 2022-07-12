Петербуржцев попросили не трогать летучих мышей, чтобы не подхватить бешенство

Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга обратилась с горожанам с призывом не прикасаться к летучим мышам, которые сейчас находятся на пике активности.

В Северной столице насчитывается около 10 видов летучих мышей, в том числе семь краснокнижных. Середина лета для них — период размножения.

Самки селятся большими группами неподалеку от водоемов и образуют там выводковые колонии. Днем они прячутся в дуплах, под корой, в щелях, на чердаках, а с наступлением сумерек начинают охоту на комаров, мошек, веснянок и других околоводных насекомых. А самцы живут поодиночке или небольшими группами в других убежищах.

В поисках укрытий рукокрылые могут случайно залететь в окно или провалиться через щели в потолке. Если зверек попал в дом следует обратиться в мобильную экологическую дежурную службу. Также важно помнить, что летучие мыши — переносчики вируса бешенства, поэтому их ни в коем случае нельзя трогать голыми руками. Если укуса избежать не удалось, то потребуется сделать серию прививок от бешенства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первый случай оспы обезьян в России выявлен у молодого петербуржца.