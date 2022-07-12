Первый случай оспы обезьян в России выявлен у молодого петербуржца

Петербуржец болеет в легкой форме, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Фото: pixabay

Петербуржец болеет в легкой форме, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Фото: pixabay

Первым заболевшим оспой обезьян в России оказался молодой турист из Петербурга.

У петербуржца появились симптомы оспы обезьян по возвращении из Европы. Он обратился в больницу с характерной сыпью и сдал тесты, которые подтвердили заражение вирусом. Петербуржец болеет в легкой форме, медики оценивают его состояние как удовлетворительное, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.

Уже установлены люди, с которыми больной контактировал — они находятся под наблюдением врачей. Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян купирована.

В Минздраве напомнили о важности соблюдения мер профилактики. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены, использовать СИЗ и проводить дезинфекционные мероприятия.

В российские регионы уже направлены методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению болезни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ВОЗ предупредили о высоком риске завоза оспы обезьян в Россию.