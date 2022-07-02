В ВОЗ предупредили о высоком риске завоза оспы обезьян в Россию

В ВОЗ предупредили о высоком риске завоза оспы обезьян в Россию. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В ВОЗ предупредили о высоком риске завоза оспы обезьян в Россию. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предостерегла, что в риск появления оспы обезьян в России достаточно высок.

По Вуйнович, вероятность появления оспы в европейском регионе, куда входит и Россия, считается высокой, что связано с выявлением большого количества человек с этой напастью в ряде новых стран.

Специалист пояснила, что тревога нарастает из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, которая охватила сразу несколько новых стран. Кроме того настораживает сложившаяся нетипичная клиническая картина случаев.

Вуйнович рекомендовала всем странам приложить усиленно работать над выявлением новых случаев заражения и отслеживания контакты людей для контроля вспышки и предотвращения ее дальнейшего распространения.

За последнее время в 51 стране мира выявили уже более 5,1 тысячи случаев заражения оспой обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав Турции сообщил о первом выявленном случае заражения оспой обезьян на территории страны.