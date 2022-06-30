В Турции выявили первый случая заражения оспой обезьян

Минздрав Турции сообщил о первом выявленном случае заражения оспой обезьян на территории страны.

Как сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, оспой обезьян заразился 37-летний пациент с ослабленным иммунитетом. После диагностирования вируса его поместили на изоляцию. В каком городе страны был зарегистрирован случай, не уточняется.

Медики проверили контактировавших с заболевшим людей, но они оказались здоровы. Министр напомнил, что оспа обезьян передается только при тесном физическом контакте. Коджа сообщил об этом 30 июня на своей странице в Твиттере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что случаи заболевания оспой обезьян могут выявить в России осенью, когда начнется новый эпидемический сезон, предположил иммунолог.