Иммунолог Жемчугов: оспа обезьян может появиться в России осенью

Оспа обезьян не так опасна и не потребует введения ограничений в стране. Фото: pixabay

Оспа обезьян не так опасна и не потребует введения ограничений в стране. Фото: pixabay

Случаи заболевания оспой обезьян могут выявить в России осенью, когда начнется новый эпидемический сезон, предположил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист объяснил, что если в России есть оспа обезьян, то она точно проявится осенью, когда все возвращаются из отпусков, а дети идут в школу. По словам Жемчугова, в это время обычно проявляются все инфекционные заболевания, передает ТАСС.

При этом, как отмечает эксперт, оспа обезьян не так опасна и не потребует введения ограничений в стране. Он указал на важность своевременного диагностирования инфекции и отделения ее от других похожих по симптомам заболеваний. Например, от кори, ветряной оспы или скарлатины.

«Вспышки как таковой не будет, но вирус к нам придет обязательно, вероятность большая, что он уже есть в РФ», — добавил Жемчугов.

Он подчеркнул, что оспа обезьян станет опасной только в том случае, если вирус приобретет способность передаваться воздушно-капельным путем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян.