В Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян

Профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сравнила распространение оспы обезьян и COVID-19, а также предположила, насколько вероятно, что снова наступит локдаун.

По мнению эксперта, локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет. Об этом пишут РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что распространение обезьяньей оспы не будет похоже на коронавирус ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Пшеничная заверила, что локдаунов и дистанционной работы точно не будет.

Эксперт рассказала, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одним из главных условий болезни является близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности, заключила Пшеничная.

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