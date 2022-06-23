В Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян

В Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян
В Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян. Фото: Pxhere

Профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сравнила распространение оспы обезьян и COVID-19, а также предположила, насколько вероятно, что снова наступит локдаун.

По мнению эксперта, локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет. Об этом пишут РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что распространение обезьяньей оспы не будет похоже на коронавирус ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Пшеничная заверила, что локдаунов и дистанционной работы точно не будет.

Эксперт рассказала, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одним из главных условий болезни является близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности, заключила Пшеничная.

Также «Neva.Today» рассказала, что взять кредит в МКБ (Московском кредитном банке) на приобретение жилья в рамках программы с господдержкой можно теперь можно по ставке от 6,06% годовых при первоначальном взносе от 20%.

локдаун оспа обезьян Роспотребнадзор Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян
Воспитанницу ресурсного центра Волосовского района подозревают в ...
Житель Свердлова кинул горящую канистру с бензином на сына
Врач назвала холодные кофейные напитки и белковую диету ...
Петербурженка упала в обморок после того, как сбила ребенка на Щербакова
Политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, ...
Резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов
Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ