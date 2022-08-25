В деревне Брод мужчина прострелил голову собственному сыну

В деревне Брод мужчина прострелил голову собственному сыну
Полиция разыскивает стрелка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Лужском районе Ленобласти разыскивают 58-летнего мужчину, выстрелившего в сына после застолья.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне в 17 часов на кухне в доме на Центральной улице в деревне Брод. Во время посиделок с алкоголем подозреваемый поругался со своим 34-летним сыном. Решить конфликт на словах не удалось — отец схватил свой карабин и погнался за сыном. Пострадавший спрятался за входную дверь в сенях, но отец все же решил выстрелить. Через деревянную дверь пуля попала в голову мужчины.

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением правой височной области в тяжелом состоянии. Его отец скрылся, сейчас его разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала петербуржца, напавшего с ножом на собутыльника.

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