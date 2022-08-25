Полиция задержала петербуржца, напавшего с ножом на собутыльника

Мужчину, ударившего ножом собутыльника в Петербурге, поймали во Всеволожском районе области.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел еще 15 августа возле дома 132 по проспекту Энгельса. Скорую и полицию на следующее утро вызвал 45-летний пострадавший. Он сообщил, что он получил ножевое ранение во время драки с малознакомым собутыльником.

Пострадавшего госпитализировали с проникающей резаной раной грудной клетки и спины.

Злоумышленника нашли и задержали через несколько дней в деревне Сарженка. Выяснилось, что 50-летний подозреваемый проживает в доме, во дворе которого все произошло. Мужчину арестовали в рамках уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге полиция поймала грабителя, напавшего на военного пенсионера.