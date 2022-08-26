Петербуржец сообщил о готовящемся взрыве на станции метро «Пролетарская»

Петербуржец сообщил о готовящемся взрыве на станции метро &#171;Пролетарская&#187;
Петербуржец "заминировал" "Пролетарскую". Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Петербургские полицейские нашли и задержали мужчину, сообщившего о заминировании станции метро «Пролетарская».

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что метро «Пролетарская» заминирована. Сотрудники правоохранительных органов внимательно осмотрели всю станцию, но никакой взрывчатки там не оказалось.

Полиция установила, что телефонный номер принадлежит 38-летнему петербуржцу с проспекта Юрия Гагарина. Его нашли и доставили в отдел полиции, а после допроса отпустили под обязательство о явке.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилую петербурженку обманули на 1,8 млн рублей, пообещав компенсацию за лекарства.

лжеминирование метро "Пролетарская" новости СПб


 

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