Петербуржец сообщил о готовящемся взрыве на станции метро «Пролетарская»

Петербургские полицейские нашли и задержали мужчину, сообщившего о заминировании станции метро «Пролетарская».

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что метро «Пролетарская» заминирована. Сотрудники правоохранительных органов внимательно осмотрели всю станцию, но никакой взрывчатки там не оказалось.

Полиция установила, что телефонный номер принадлежит 38-летнему петербуржцу с проспекта Юрия Гагарина. Его нашли и доставили в отдел полиции, а после допроса отпустили под обязательство о явке.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилую петербурженку обманули на 1,8 млн рублей, пообещав компенсацию за лекарства.