Пожилую петербурженку обманули на 1,8 млн рублей, пообещав компенсацию за лекарства

Телефонный мошенник пообещал пенсионерке компенсацию за некачественные лекарства, если она оплатит комиссию. В результате женщина лишилась 1,8 млн рублей.

Неизвестный мужчина начал названивать 76-летней петербурженке с проспекта Наставников еще год назад. Он сообщил ей, что лекарства, которые пенсионерка приобрела некоторое время назад, были некачественными, за что ей якобы положена компенсация в 450 тысяч рублей. Мошенник заявил, что для получения этой компенсации необходимо оплатить комиссию в размере 13 500 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, в последующем злоумышленник под разными предлогами убеждал пенсионерку переводить ему деньги. Всего за этот год она лишилась 1,8 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургская пенсионерка после разговора с мошенниками продала квартиру и перевела им 5,5 млн рублей.