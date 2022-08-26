Петербургская пенсионерка после разговора с мошенниками продала квартиру и перевела им 5,5 млн рублей

В Петербурге полиция разыскивает телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на квартиру и сбережения.

Как стало известно Gazeta.SPb, в четверг в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка с Малой Балканской улицы. Она рассказала, что в начале августа ей начали названивать неизвестные «сотрудники банков» и «правоохранители». Они убедили петербурженку, что кто-то пытается украсть ее сбережения, и, чтобы их спасти, нужно перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина поверила и перевела все деньги на указанные злоумышленниками счета, а после продала свою квартиру, и также отдала им всю вырученную сумму. Всего мошенникам удалось завладеть 5,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после встречи с грабителями слесарь из Петербурга лишился золотой цепочки за 200 тысяч рублей.