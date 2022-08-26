После встречи с грабителями слесарь из Петербурга лишился золотой цепочки за 200 тысяч рублей

В Выборгском районе грабители напали на 51-летнего мужчину, работающего слесарем. Добычей злоумышленников стала золотая цепочка.

Как стало известно Gazeta.SPb, пострадавший обратился в полицию в ночь на четверг. Он рассказал, что двое неизвестных напали на него у дома на проспекте Энгельса, 136/21. Грабители сорвали с шеи золотую цепочку с крестиком и убежали. Слесарь сказал полицейским, что украшение стоит 200 тысяч рублей.

Одного из предполагаемых преступников задержали на месте преступления уже через 10 минут. Им оказался 31-летний безработный петербуржец. Второго разыскивают.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец едва не погиб в загоревшейся постели на Народного Ополчения. Он пострадал и был госпитализирован в медучреждение.