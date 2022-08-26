Петербуржец едва не погиб в загоревшейся постели на Народного Ополчения

При квартирном пожаре в Красносельском районе Петербурга пострадал местный житель.

По информации главного управления МЧС по городу, все случилось в ночь на 26 августа в доме на проспекте Народного Ополчения, 219. Пожар произошел в одной из трехкомнатных квартир. По неустановленной причине в одной из комнат загорелись постельные принадлежности.

Экстренные службы вызвали на место в 0:20. К месту прибыли 14 пожарных и три специальные машины. Сотрудники МЧС справились с огнем за 15 минут.

В квартире в момент пожара находился мужчина. Он пострадал и был госпитализирован в медучреждение.

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