Петербургские врачи спасают двух альпинисток с обморожением

Петербургские врачи спасают двух альпинисток с обморожением
Альпинисток госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

К врачам НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступили две альпинистки с обморожением.

За последнюю неделю в медучреждение госпитализировали сразу двух пациентов с диагнозом обморожение. Одна из альпинисток получила травмы при восхождении на самую высокую точку бывшего Советского Союза — пик Коммунизма в Таджикистане. Вторую доставили в Северную столицу с Эльбруса. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу НИИ скорой помощи.

Обе альпинистки помещены на ожоговое отделение больницы. Медики оценивают состояние девушек как средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, порезавший школьнице лицо в Петергофе, стал фигурантом уголовного дела. Следствие выяснило, что подозреваемый не менее двух раз полоснул 12-летнюю девочку ножом.

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