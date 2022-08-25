Петербургские врачи спасают двух альпинисток с обморожением

К врачам НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступили две альпинистки с обморожением.

За последнюю неделю в медучреждение госпитализировали сразу двух пациентов с диагнозом обморожение. Одна из альпинисток получила травмы при восхождении на самую высокую точку бывшего Советского Союза — пик Коммунизма в Таджикистане. Вторую доставили в Северную столицу с Эльбруса. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу НИИ скорой помощи.

Обе альпинистки помещены на ожоговое отделение больницы. Медики оценивают состояние девушек как средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, порезавший школьнице лицо в Петергофе, стал фигурантом уголовного дела. Следствие выяснило, что подозреваемый не менее двух раз полоснул 12-летнюю девочку ножом.