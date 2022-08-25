Мужчина, порезавший школьнице лицо в Петергофе, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, порезавший школьнице лицо в Петергофе, стал фигурантом уголовного дела
Пьяного мужчину с ножом задержали. Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Следственный отдел по Петродворцовому району возбудил дело после нападения с ножом на школьницу.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, 26-летний задержанный мужчина стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Инцидент произошел вечером в среду на Разводной улице в Петергофе. Следствие выяснило, что подозреваемый не менее двух раз полоснул 12-летнюю девочку ножом. Школьницу отвезли в больницу с резаной раной скулы слева и ссадиной правой щеки. После оказания помощи ее отпустили домой.

Вскоре петербуржцу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что росгвардейцы отвезли в полицию мужчину, который в Петергофе размахивал ножом у супермаркета и полоснул школьницу по лицу. Неадекват подошел и начал приставать к женщинам и детям, стоявшим у супермаркета. В какой-то момент он достал нож и начал им размахивать. Лезвием он задел лицо девочки.

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Мужчина, порезавший школьнице лицо в Петергофе, стал фигурантом уголовного дела