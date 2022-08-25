В Петергофе пьяный мужчина рассек 13-летней девочке лицо ножом

Пьяного мужчину с ножом задержали. Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Пьяного мужчину с ножом задержали. Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Росгвардейцы отвезли в полицию мужчину, который в Петергофе размахивал ножом у супермаркета и полоснул школьницу по лицу.

Все случилось вечером накануне на Разводной улице. Неадекватный мужчина подошел и начал приставать к женщинам и детям, стоявшим у супермаркета. В какой-то момент он достал нож и начал им размахивать. Лезвием ножа он задел лицо 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и области.

Свидетелем инцидента стал бывший росгвардеец, который проходил мимо. Мужчина сразу вызвал позвонил в отдел вневедомственной охраны, в котором он раньше работал. Пока правоохранители ехали, он вместе с другим очевидцем попытался задержать злоумышленника.

Прибывший за несколько минут наряд задержал неадеквата, а девочку передал медикам.

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