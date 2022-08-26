В Петербурге полиция нашла пропавших мать с ребенком

Молодая девушка с дочкой, пропавшие по пути домой в Кировском районе, найдены живыми.

Обо всем сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сегодня утром в паблике обновили публикацию о пропавших, сообщив, что их нашли сотрудники полиции.

23-летняя девушка с четырехлетней дочерью пропали в ночь на 25 августа. Они засиделись у подруги и вышли от нее только в три часа ночи. Последний раз из видели примерно в 3:30 в магазине на пересечении улиц Генерала Симоняка и Стойкости.

На записях с камер видеонаблюдения в продуктовом было видно, как неизвестный мужчина покупал девочке сок и мороженое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожском районе молодой человек домогался младшей сводной сестры.