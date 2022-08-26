Во Всеволожском районе молодой человек домогался младшей сводной сестры

Жителя поселка имени Морозова задержали за сексуальное насилие над младшей сводной сестрой.

Как стало известно Gazeta.SPb, о преступлении в полицию сообщила 46-летняя мать 25-летнего парня и 15-летней дочери. Она указала в заявлении, что ее сын совершал насильственные действия сексуального характера в отношении младшей сестры. Это происходило с начала августа в квартире, где все они проживают.

Старшего брата пострадавшей задержали у дома на Первомайской улице. В отделе на него составили административный протокол о мелком хулиганстве и оставили для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец развратил мальчика в своей квартире на Ленинском. О произошедшем сообщили в следственный отдел по Красносельскому району.