Петербуржец развратил мальчика в своей квартире на Ленинском

Петербуржец развратил мальчика в своей квартире на Ленинском
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Подозреваемый в развращении 10-летнего мальчика задержан в Красносельском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, с заявлением о развращении школьника в полицию обратилась его мать. Она рассказала, что на прошлых выходных неизвестный развратил ее сына в квартире дома на Ленинском проспекте.

Предполагаемого преступника задержали в ночь на 26 августа по указанному петербурженкой адресу. Как оказалось, квартира принадлежит 47-летнему безработному задержанному.

О произошедшем сообщили в следственный отдел по Красносельскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец сообщил о готовящемся взрыве на станции метро «Пролетарская». Сотрудники правоохранительных органов внимательно осмотрели всю станцию, но никакой взрывчатки там не оказалось.

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