Петербуржец развратил мальчика в своей квартире на Ленинском

Подозреваемый в развращении 10-летнего мальчика задержан в Красносельском районе.
Как стало известно Gazeta.SPb, с заявлением о развращении школьника в полицию обратилась его мать. Она рассказала, что на прошлых выходных неизвестный развратил ее сына в квартире дома на Ленинском проспекте.
Предполагаемого преступника задержали в ночь на 26 августа по указанному петербурженкой адресу. Как оказалось, квартира принадлежит 47-летнему безработному задержанному.
О произошедшем сообщили в следственный отдел по Красносельскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец сообщил о готовящемся взрыве на станции метро «Пролетарская». Сотрудники правоохранительных органов внимательно осмотрели всю станцию, но никакой взрывчатки там не оказалось.