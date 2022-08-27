Бастрыкин изучает дело няни, оттаскавшей за волосы ребенка на детской площадке в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело няни, оттаскавшей за волосы ребенка-инвалида на детской площадке.
Глава СК РФ лично изучит педагогические приемы женщины, которая использовала их в отношении двухлетнего ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Инцидент произошел 18августа на одной из детских площадок Красногвардейского района. Тогда 2-летняя девочка находилась под присмотром социальной няни. Она отказалась выходить из вагончика с качающимися ступенями, после чего женщина схватила ребенка за волосы и поволокла прочь.
Приемная мать малышки увидела произошедшее и в беседе с «КП-Петербург» поделилась, что лицо няни было перекошено от злости и раздражения.
Известно, что девочку мать полгода назад забрала из Дома малютки. Ребенок живет с инвалидностью по сердцу, одышкой, припадками эпилепсии и питается пока только через зонд.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге против женщины, чей ребенок умер от падения со шкафа, возбудили уголовное дело.