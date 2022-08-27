В Кировском районе выясняются обстоятельства, при которых ребенку разорвало селезенку

В Кировском районе Ленинградской области правоохранительные органы разбираются в травмировании несовершеннолетнего, который попал на больничную койку в состоянии средней степени тяжести.
Как стало известно Gazeta.SPB, мальчика доставили в Шлиссельбургскую городскую больницу 26 августа около 09:15.
Выяснилось, что из Кировска в медучреждение поступил 12-летний мальчик, учащийся 6 класса школы-интерната. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки и внутрибрюшное кровоизлияние. Мальчика поместили в реанимацию.
На учете в ОДН ребенок не состоит. В настоящий момент выясняются обстоятельства получения травм и детали произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы Калининского района Санкт-Петербурга разбираются в деле о домогательстве пенсионера несовершеннолетнего ребенка. О произошедшем в полицию сообщила мать девочки.