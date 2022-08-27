На Гражданском проспекте пенсионер домогался 10-летней девочки

На Гражданском проспекте пенсионер домогался 10-летней девочки
На Гражданском проспекте пенсионер домогался 10-летней девочки. Фото: Unsplash

Правоохранительные органы Калининского района Санкт-Петербурга разбираются в деле о домогательстве пенсионера несовершеннолетнего ребенка.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на Гражданском проспекте 25 августа около часа дня. В полицию обратилась мать пострадавшей.

Женщина сообщила, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери.

У дома 16 по Кондратьевскому проспекту по подозрению в совершении преступления полиция задержали 66-летнего пенсионера, которого доставили в отделение.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителя поселка имени Морозова задержали за сексуальное насилие над младшей сводной сестрой. В отделе на него составили административный протокол о мелком хулиганстве и оставили для разбирательств.

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