В квартире на Металлистов молодая петербурженка встретила своего мужа всего в крови

В квартире на Металлистов молодая петербурженка встретила своего мужа всего в крови. Фото: "Яндекс.Карты"

В квартире на Металлистов молодая петербурженка встретила своего мужа всего в крови. Фото: "Яндекс.Карты"

Жительница Калининского района не на шутку перепугалась, когда к ней домой откуда-то вернулся окровавленный муж.

У мужчины оказалось глубокое ножевое ранение. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавшего женщина обнаружила в квартире на проспекте Металлистов, 50 около половины 7 утра 26 августа.

По словам 27-летней гражданки, по месту жительства муж заявился с ножевым ранением, которое получил при неизвестных обстоятельствах. Правоохранители застали 52-летнего мужчину в тяжелом состоянии, опросить его не получилось.

Пострадавшего забрали в горбольницу №3 на Вавиловых, где у него диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота. Мужчину поместили в реанимацию.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Все детали выясняются.

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