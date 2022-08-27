В Ленобласти неизвестный обстрелял мужчину, нанесшего мачете удар по лицу подростку

В Киришском районе Ленинградской области друзья решили отдохнуть. В результате подросток получил удар мачете, а его компаньон оказался в больнице с пулевыми ранениями от неизвестного.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло недалеко от 4 линии СНТ «Меридиан» в ночь с 26 на 27 августа. По словам самого пострадавшего 17-летнего молодого человека, он с друзьями около пруда. Вдруг между ним и 38-летним гражданином завязался конфликт, в ходе которого мужчина предметом, похожим на мачете, ударил подростка по лицу. Этим ссора не закончилась, — кто-то открыл стрельбу со стороны кустов из неустановленного оружия прямо по ударившему подростка мужчине.

В результате молодой человек с резаной раной спинки носа и левой щеки, в алкогольном опьянении бригадой скорой помощи был доставлен в Киришскую КМБ.

Мужчину врачи забрали в тоже медицинское учреждение с множественными пулевыми ранениями мягких тканей головы, левой руки, плеча, предплечья и живота. Он также был пьян. Известно, что у петербуржца на счету множество судимостей, среди которых наказание за кражу и хулиганство.

В настоящее время следственно-оперативная группа продолжает работу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в одном из домов Центрального района Петербурга произошло нападение на 39-летнюю женщину, которую с тяжелыми ранениями грудной клетки забрали в Мариинскую больницу.