В Центральном районе ищут бывшего мужа женщины, получившей удар ножом на лестничной клетке

В Центральном районе ищут бывшего мужа женщины, получившей удар ножом на лестничной клетке
В Центральном районе ищут бывшего мужа женщины, получившей удар ножом на лестничной клетке. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В одном из домов Центрального района произошло нападение на 39-летнюю женщину, которую с тяжелыми ранениями грудной клетки забрали в Мариинскую больницу.

Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавшая женщина проживает на Звенигородской улице, 2. Там на нее и напали 26 августа около 21:35. В правоохранительные органы обратилась соседка женщины, которая рассказала, что обнаружила ее с ножевым ранением на лестничной клетке в парадной.

Медики диагностировали у пострадавшей проникающее колото-резанное ранение грудной клетки, левой руки, а также поясницы слева и геморрагический шок 2 степени.

По словам раненой, в произошедшем замешан ее бывший муж 1981 года рождения, который проживает в Петербурге на Дальневосточном проспекте.

В настоящее время на мужчину составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Санкт-Петербурга дорожный конфликт закончился ножевым ранением.

звенигородская улица новости СПб ножевое ранение


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В последние дни лета погоду в Петербурге «лихорадит»
В Петербурге водитель каршеринга попытался уплыть от полиции по Малой Невке
Россиянам объяснили, что делать при контакте с медузами-корнеротами в Сочи
В Центральном районе ищут бывшего мужа женщины, получившей удар ножом на ...
В Кировском районе выясняются обстоятельства, при которых ребенку разорвало ...
Петербуржцы теперь могут привиться от гриппа в мобильных пунктах вакцинации
В Пушкинском районе пенсионер из окна открыл стрельбу по прохожей
В честь Дня российского кино ночью торжественно развели Дворцовый мост