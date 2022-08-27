В Центральном районе ищут бывшего мужа женщины, получившей удар ножом на лестничной клетке

В одном из домов Центрального района произошло нападение на 39-летнюю женщину, которую с тяжелыми ранениями грудной клетки забрали в Мариинскую больницу.

Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавшая женщина проживает на Звенигородской улице, 2. Там на нее и напали 26 августа около 21:35. В правоохранительные органы обратилась соседка женщины, которая рассказала, что обнаружила ее с ножевым ранением на лестничной клетке в парадной.

Медики диагностировали у пострадавшей проникающее колото-резанное ранение грудной клетки, левой руки, а также поясницы слева и геморрагический шок 2 степени.

По словам раненой, в произошедшем замешан ее бывший муж 1981 года рождения, который проживает в Петербурге на Дальневосточном проспекте.

В настоящее время на мужчину составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Санкт-Петербурга дорожный конфликт закончился ножевым ранением.