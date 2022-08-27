В центре Северной столицы водитель после замечания набросился с ножом на петербуржца

В центре Северной столицы водитель после замечания набросился с ножом на петербуржца. Фото: Pxhere

В центре Северной столицы водитель после замечания набросился с ножом на петербуржца. Фото: Pxhere

Дорожной конфликт в центре Петербурга закончился ножевым ранением.

В полицию обратился сам 34-летний пострадавший. Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 26 августа около 16:20. Мужчина заявил, что находится у дома 17, корпус 2 по улице Кременчугской, он сделал замечание водителю «Киа Рио», после чего тот ударил его ножом в живот и с места скрылся.

Для поисков злоумышленника был введен план «Перехват». В результате у дома 165 по набережной Обводного канала по подозрению в совершенном преступлении задержали указанный пострадавшим автомобиль. За рулем транспорта находился мужчина 27 лет. Предполагается, что ножом мужчина ударил петербуржца между домами 8 и 10 по улице Военной.

Пострадавшего забрали в Мариинскую больницу с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости. После оказания медицинской помощи он самостоятельно покину больницу и пришел в отделение.

Полиция изъяла видеозапись с частного мобильного телефона. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого задержали и поместили в СПСЗЛ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 26 августа в экстренные службы обратился мужчина, который сообщил, что нашел своего 49-летнего дядю дома со вспоротым животом.