Охраннику с коммуналки на Рижском могла вспороть живот его коллега

Охраннику с коммуналки на Рижском могла вспороть живот его коллега. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Охраннику с коммуналки на Рижском могла вспороть живот его коллега. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Подозреваемая по этому делу сама пришла в отделение.

Как стало известно Gazeta.SPB, 26 августа около 12 часов дня в экстренные службы обратился мужчина, который сообщил, что нашел своего 49-летнего дядю дома со споротым животом.

Пострадавший мужчина оказался охранником компании, предположительно, занимающейся перевозками, и проживал в коммунальной квартире на Рижском проспекте, 52. Там его и нашел племянник.

Бригадой скорой помощи мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. У него диагностировали колото-резаное проникающее ранение живота и геморрагический шок.

Позже, около 15:30, в состоянии алкогольного в полицию сама пришла 47-летняя жительница Тюмени, которая также работает охранником в той же фирме, что и пострадавший мужчина. Сейчас она является подозреваемой в произошедшем.

В отношении женщины составили административный протокол, а за тем ее поместили в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Красногвардейского района обратилась 27-летняя женщина и сообщила, что в порыве ссоры ударила мужа ножом.