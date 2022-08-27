Импульсивная женщина с Металлистов ударила мужа ножом и позвонила в полицию

Импульсивная женщина с Металлистов ударила мужа ножом и позвонила в полицию. Фото: pxhere

Импульсивная женщина с Металлистов ударила мужа ножом и позвонила в полицию. Фото: pxhere

В правоохранительные органы Красногвардейского района 26 августа обратилась 27-летняя женщина и сообщила, что в порыве ссоры ударила мужа ножом.

Как стало известно Gazeta.SPB, гражданка позвонила в экстренные службы рано утром. около 06:21. По словам женщины, около 06:15, находясь по месту жительства на проспекте Металлистов, 50, во время внезапной ссоры она ножом ударила в живот своего мужа.

На месте происшествия был обнаружен гражданин с ранением живота, который бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии забран в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее колото-резанное ранение живота. От мужчины пахло алкоголем.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский суд отправил в СИЗО мужчину, который порезал школьнице лицо ножом.