Напавшего с ножом на школьницу в Петергофе арестовали на два месяца

В Петербурге суд отправил в СИЗО мужчину, который порезал школьнице лицо ножом.

В петербургской объединенной пресс-службе судов сообщили, что Виталию Масленникову избрали меру пресечения в виде ареста. Он пробудет в следственном изоляторе до 24 октября.

Напомним, инцидент произошел в среду около 19 часов у супермаркета на Разводной улице в Петергофе. Масленников не менее двух раз полоснул 13-летнюю девушку ножом по лицу. У школьницы осталась резаная рана левой скулы и ссадина правой щеки.

Злоумышленник был задержан 25 августа, в тот же день ему предъявили обвинение по уголовной статье о хулиганстве.