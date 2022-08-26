Напавшего с ножом на школьницу в Петергофе арестовали на два месяца

Напавшего с ножом на школьницу в Петергофе арестовали на два месяца
Мужчину арестовали. Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

В Петербурге суд отправил в СИЗО мужчину, который порезал школьнице лицо ножом.

В петербургской объединенной пресс-службе судов сообщили, что Виталию Масленникову избрали меру пресечения в виде ареста. Он пробудет в следственном изоляторе до 24 октября.

Напомним, инцидент произошел в среду около 19 часов у супермаркета на Разводной улице в Петергофе. Масленников не менее двух раз полоснул 13-летнюю девушку ножом по лицу. У школьницы осталась резаная рана левой скулы и ссадина правой щеки.

Злоумышленник был задержан 25 августа, в тот же день ему предъявили обвинение по уголовной статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что росгвардейцы отвезли в полицию мужчину, который в Петергофе размахивал ножом у супермаркета и полоснул школьницу по лицу. Неадекват подошел и начал приставать к женщинам и детям, стоявшим у супермаркета. В какой-то момент он достал нож и начал им размахивать. Лезвием он задел лицо девочки.

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