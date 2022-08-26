Напавшего с ножом на школьницу в Петергофе арестовали на два месяца

В Петербурге суд отправил в СИЗО мужчину, который порезал школьнице лицо ножом.
В петербургской объединенной пресс-службе судов сообщили, что Виталию Масленникову избрали меру пресечения в виде ареста. Он пробудет в следственном изоляторе до 24 октября.
Напомним, инцидент произошел в среду около 19 часов у супермаркета на Разводной улице в Петергофе. Масленников не менее двух раз полоснул 13-летнюю девушку ножом по лицу. У школьницы осталась резаная рана левой скулы и ссадина правой щеки.
Злоумышленник был задержан 25 августа, в тот же день ему предъявили обвинение по уголовной статье о хулиганстве.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что росгвардейцы отвезли в полицию мужчину, который в Петергофе размахивал ножом у супермаркета и полоснул школьницу по лицу. Неадекват подошел и начал приставать к женщинам и детям, стоявшим у супермаркета. В какой-то момент он достал нож и начал им размахивать. Лезвием он задел лицо девочки.