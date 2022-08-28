Юный петербуржец принял на концерте неизвестную таблетку и оказался в больнице

Юный петербуржец принял на концерте неизвестную таблетку и оказался в больнице. Фото: Unsplash

Юный петербуржец принял на концерте неизвестную таблетку и оказался в больнице. Фото: Unsplash

В Невском районе госпитализировали подростка, отравившегося неизвестной таблеткой.

Как стало известно Gazeta.SPB, 15-летний мальчик находился на концерте в петербургском клубе «Гигант-Холл». Во время мероприятия он отошел в туалет, где принял от неизвестного таблетку. После этого медики забрали подростка из квартиры на улице Невзоровой.

В медицинском учреждении мальчика поместили на токсикологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали токсикологическое действие неуточненного вещества.

Известно, что подросток проживает на проспекте Обуховской Обороны. В произошедшем разбираются правоохранители. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти друзья решили отдохнуть. В результате подросток получил удар мачете, а его компаньон оказался в больнице с пулевыми ранениями от неизвестного.