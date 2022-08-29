Мужчину пытались зарезать в Горелово

В Петербурге возбуждено уголовное дело после покушения на убийство 36-летнего мужчины.

В ночь на воскресенье в Мариинскую больницу госпитализировали мужчину с множественными резаными ранами головы, уха и грудной клетки. Ему также диагностировали ранение правого желудочка сердца и острую кровопотерю. Скорая увезла его от дома 7 по улице Мира в Горелово.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в покушении на убийство задержан 38-летний безработный петербуржец с Астраханской улицы. В отделе он получил протокол за мелкое хулиганство и уголовное дело.

С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла отпечатки пальцев, окровавленный деревянный брусок, окурки, следы обуви, пряди волос и одежду потерпевшего.

Проводится расследование, все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отца экс-футболиста «Зенита» убили в Выборгском районе Ленобласти.