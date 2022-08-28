Отца экс-футболиста «Зенита» убили в Выборгском районе Ленобласти

Под Петербургом разыскивают подозреваемого в убийстве отца бывшего футболиста ФК «Зенит». Мужчину избили камнем, после чего он скончался.

Мертвого 61-летнего уроженца Сирии Мансура Абдулфаттаха, отца бывшего футболиста «Зенита» Баселя Абдулфаттаха нашли мертвым в поселке Коробицыно в Ленобласти. Факт смерти мужчины подтвердила его супруга в беседе с «78.ru».

Инцидент произошел сегодня ночью. Предполагается, что неадекватный мужчина напал на свою жертву с камнем, избил и скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался. В нападении подозревается 45-летний петербуржец, игрок Ночной хоккейной лиги.

По словам супруги покойного, у подозреваемого диагностировали шизофрению, но лечиться он не хотел и выпивал. Женщина рассказала, что в начале недели он напал на ее дочку, начал избивать, после чего пострадавшая написала заявление.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительница города Любань Тосненского района Ленобласти скончалась от полученных травм в квартире, где проживала вместе с мужчиной.