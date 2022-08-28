В Тосненском районе сожителя погибшей задержали за смертельное избиение

В Тосненском районе сожителя погибшей задержали за смертельное избиение
В Тосненском районе сожителя погибшей задержали за смертельное избиение. Фото: Unsplash

Жительница города Любань Тосненского района скончалась от полученных травм в квартире, где проживала вместе с мужчиной.

Как стало известно Gazeta.SPB, 27 августа около 00:50 в правоохранительные органы обратилась мать 49-летней погибшей, которая экстренно вызвала скорую на улицу Круговая,3. Но врачи спасти женщину не успели.

На теле погибшей специалисты обнаружили множественные гематомы и ссадинами тела, а также рваную рану лобной области слева.

В указанном доме полиция задержала 52-летнего сожителя погибшей, который после совместного распития руками и ногами избил женщину, что оказалось для нее смертельным. Злоумышленника задержали и поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение легкого вреда здоровью и вымогательство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге ищут злоумышленника, совершившего изнасилование работницы магазина в Шушарах.

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