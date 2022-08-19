В Шушарах работницу магазина похитил и изнасиловал ее бывший сожитель

В Шушарах работницу магазина похитил и изнасиловал ее бывший сожитель. Фото: Baltphoto

В Шушарах работницу магазина похитил и изнасиловал ее бывший сожитель. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге ищут злоумышленника, совершившего изнасилование работницы магазина в Шушарах. Предварительно мужчина похитил женщину и увез ее в район Кингисеппа.

Как стало известно Gazeta.SPB, 18 августа около 00:08 в правоохранительные органы Пушкинского района обратилась 21-летняя гражданка Узбекистана, прибывшая в Россию с гостевым визитом. По словам девушки, 16 августа около 19:00 из магазина в поселке Шушары на Новгородском проспекте, 6 бывший сожитель, 25-летний гражданин Узбекистана, который прибыл в РФ с частным визитом, насильно посадил ее в автомобиль «Хендай Солярис» и вывез в район Кингисеппа. Там мужчина изнасиловал заявительницу, после чего высадил ее и скрылся.

В настоящий момент ведется розыск указанного девушкой злоумышленника, а также устанавливается точное место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге раскрыли преступление 15-летней давности. По подозрению в убийстве женщины задержан ее супруг.