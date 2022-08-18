Петербуржца задержали за убийство жены в 2007 году

В Петербурге раскрыли преступление 15-летней давности. По подозрению в убийстве женщины задержан ее супруг.

Как стало известно Gazeta.SPb, осенью 2007 года в Петербурге пропала 29-летняя женщина. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения возбудили только через год, а раскрыть дело удалось только этим летом.

Предполагаемого преступника задержали 17 августа. Им оказался 45-летний муж пропавшей. Следователи установили, что в ноябре 2017 года супруги поругались на бытовой почве. Это произошло в квартире на Северном проспекте, 1.

Во время ссоры мужчина ударил жену кулаком, после чего она упала и скончалась, получив серьезные травмы. Петербуржец вместо того, чтобы вызвать экстренные службы, решил замести следы. Он вывез труп супруги в Ленобласть и закопал его в районе поселка Поляны. Верхнюю одежду убитой он собрал и уничтожил. Сейчас устанавливается место захоронения трупа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под окнами дома в Петербурге нашли переломанного ребенка.