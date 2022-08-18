Под окнами дома в Петербурге нашли переломанного ребенка

Под окнами дома в Петербурге нашли переломанного ребенка
Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства травмирования 10-летнего мальчика, которого нашли под окнами дома в Приморском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, о пострадавшем школьнике в экстренные службы сообщил очевидец. Он заметил ребенка под окнами дома на проспекте Испытателей. Прибывшая бригада медиков срочно госпитализировала мальчика с множественными переломами челюсти, ключицы, ребер, позвонка, ног. Также у него травматический шок, ушибы внутренних органов и разрыв печени. Состояние пострадавшего оценивают как крайне тяжелое.

Полицейские поднялись в квартиру, где мальчик проживал с родителями, и сообщили матери о его травмировании. Там же они нашли три пакета с порошкообразным веществом.

Выяснилось, что у 34-летнего отца ребенка имеется несколько судимостей по статьям о наркотиках. Семья на учете не состоит.

Проводится проверка, выяснением обстоятельств занимаются следственные органы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что голый мужчина разгуливал по детской площадке на улице Маршала Захарова.

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