Голый мужчина разгуливал по детской площадке на улице Маршала Захарова

Накануне жители Красносельского района заметили обнаженного мужчину, разгуливавшего по детской площадке.
Все случилось на детской площадке, расположенной во дворе на улице Маршала Захарова, 12/1. Голый мужчина приставал к детям и бегал за ними по всей площадке, а после пошел прогулочным шагом в сторону парковки. Петербуржцы сняли происходящее на видео и опубликовали ролик в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В городском управлении МВД сообщили, что очевидцы вызвали полицию около 15:15. Прибывшие к месту сотрудники полиции нашли эксгибициониста у одного из подъездов. Мужчине около 40 лет, но забрать его в отдел не получилось — из-за его состояния потребовалась госпитализация в специализированное медучреждение, пишет «Фонтанка».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на станции «Парнас» задержали пьяного пассажира в ластах.