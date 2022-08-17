Голый мужчина разгуливал по детской площадке на улице Маршала Захарова

Голый мужчина разгуливал по детской площадке на улице Маршала Захарова
Голый мужчина приставал к детям. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Накануне жители Красносельского района заметили обнаженного мужчину, разгуливавшего по детской площадке.

Все случилось на детской площадке, расположенной во дворе на улице Маршала Захарова, 12/1. Голый мужчина приставал к детям и бегал за ними по всей площадке, а после пошел прогулочным шагом в сторону парковки. Петербуржцы сняли происходящее на видео и опубликовали ролик в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В городском управлении МВД сообщили, что очевидцы вызвали полицию около 15:15. Прибывшие к месту сотрудники полиции нашли эксгибициониста у одного из подъездов. Мужчине около 40 лет, но забрать его в отдел не получилось — из-за его состояния потребовалась госпитализация в специализированное медучреждение, пишет «Фонтанка».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на станции «Парнас» задержали пьяного пассажира в ластах.

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