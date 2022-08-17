На станции «Парнас» задержали пьяного пассажира в ластах

В отдел полиции попал пьяный петербуржец, который появился на станции петербургской подземки в ластах.

Подвыпившего пассажира в ластах заметили на станции метро «Парнас». Сотрудники метро задержали его и передали полиции. Правоохранители вывели мужчину и увезли в отделение, сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

Как пишет РИА Новости, пассажира ждет наказание за нарушение правил метрополитена, согласно которым в метро нельзя находиться в нетрезвом состоянии и без обуви. По данным «Фонтанки», он получил административный протокол о мелком хулиганстве.

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