Мужчина из Красного Села угрожал взорвать жилой дом из-за шумной стройки

Мужчина из Красного Села угрожал взорвать жилой дом из-за шумной стройки
Мужчина "заминировал" жилой дом. Фото: pixabay

В Красном Селе задержали мужчину, который сообщил о теракте в жилом доме, устав от шумной стройки.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в службу 112 позвонил житель Красного Села. Он представился и сообщил о готовящемся теракте в доме №73 по проспекту Ленина.

Сообщение оказалось ложным, поэтому полиция направилась искать звонившего. Участковый задержал 53-летнего мужчину по месту жительства на Ленина, 6/2.

В отделе полиции выяснилось, что в течение дня он неоднократно жаловался на шумную стройку в доме №73. А дальше у петербуржца, по всей видимости, не выдержали нервы, и он решил решить проблему радикальным способом.

Полицейские оформили на него административный протокол о мелком хулиганстве и оставили в отделе для разбирательств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что окровавленный петербуржец пришел к бабушке и пожаловался на возлюбленную, ударившую его ножом.

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