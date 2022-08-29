Окровавленный петербуржец пришел к бабушке и пожаловался на возлюбленную, ударившую его ножом

В Петергофе полиция разбирается в обстоятельствах кровавого конфликта между двумя сожителями.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на воскресенье к пенсионерке с Ботанической улицы пришел ее 31-летний внук, проживающий в соседнем доме. Он был весь в крови и сказал бабушке, что на него с ножом напала сожительница.

Пенсионерка сразу вызвала скорую помощь, которая забрала мужчину в больницу с проникающим ранением живота и ранением селезенки. Состояние оценивается как тяжелое.

Прибывший на место участковый задержал 29-летнюю сожительницу пострадавшего. После опроса ее отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Васильевском острове мужчина молотком разбил машину таксиста, после чего напал на него с пистолетом и ножом.