На Васильевском острове мужчина молотком разбил машину таксиста, после чего напал на него с пистолетом и ножом

В Петербурге мужчина молотком разбил машину таксиста и напал на него с пистолетом и ножом. Фото: unsplash

В Петербурге мужчина молотком разбил машину таксиста и напал на него с пистолетом и ножом. Фото: unsplash

В Василеостровском районе произошло нападение на таксиста с применением молотка, ножа и пистолета. Мужчина в ответ защищался монтировкой.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло еще 25 августа около 22:38 на 2-ой линии В.О. у дома 9. Драку между двумя гражданами заметил прохожий и оперативно сообщил об этом в правоохранительные органы.

Полиция прибыла на место и установила, что 30-летний житель Петербурга нанес молотком повреждение автомобилю «Хендай Солярис», принадлежащему таксисту, гражданину Республики Узбекистан, который в ответ сделал злоумышленнику замечание. Тогда мужчина сделал не менее трех выстрелов из газового пистолета в сторону таксиста и попытался нанести удар ножом. В свою очередь, водитель оборонялся монтировкой.

В результате без травм не обошлось. В субботу, 27 августа, из травмпункта Василеостровского района сообщили, что у пострадавшего таксиста диагностирован химический ожог лица 1 степени, а также колотая рана живота. После оказания необходимой помощи мужчину в удовлетворительном состоянии отпустили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленник задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге молодой человек подвергся нападению прямо в своей квартире. Если быть точнее, из нее гражданина выгнали. После этого в него выстрелили из пистолета.