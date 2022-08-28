На Тихоокеанской злоумышленники, угрожая пистолетом и ножом, выгнали владельца из из квартиры

На Тихоокеанской злоумышленники, угрожая пистолетом и ножом, выгнали владельца из из квартиры. Фото: Baltphoto

На Тихоокеанской злоумышленники, угрожая пистолетом и ножом, выгнали владельца из из квартиры. Фото: Baltphoto

В Выборгском районе молодой человек подвергся нападению прямо в своей квартире. Если быть точнее, из нее гражданина выгнали, после чего в него выстрелили из пистолета.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на Тихоокеанской улице. Свидетельница произошедшего обратилась в экстренные службы 26 августа около 12 часов ночи. Она сообщила, что трое злоумышленников под угрозой пистолета и ножа выгнали проживающих из квартиры.

На место прибыли правоохранители. По версии следствия, около 23:40 три мужчины, постучали и вошли в указанную квартиру, после чего, угрожая пневматическим пистолетом 23-летнему владельцу недвижимости, выгнали его за порог.

Один из злоумышленников после проникновения в указанную квартиру во дворе дома выстрели из предмета, похожего на пистолет, в сторону хозяина квартиры и скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивает полиция. Личность предполагаемого преступника установлена, — им оказался 44-летний петербуржец, проживающий на проспекте Энергетиков. До этого мужчина неоднократно был судим за кражу и разбой.

Двух других граждан удалось задержать. Одним из них оказался несовершеннолетний 17-летний подросток, а другой — молодой человек 18 лет. Обоих доставили в участок, после чего подростка передали родителям, а того, что постарше, отправили в СПСЗЛ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга задержали пожилого мужчину, который решил пострелять из окна. При этом пенсионер целенаправленно целился в человека.