В Пушкинском районе пенсионер из окна открыл стрельбу по прохожей

В Пушкинском районе пенсионер из окна открыл стрельбу по прохожей. Фото: Pxhere

В Пушкинском районе пенсионер из окна открыл стрельбу по прохожей. Фото: Pxhere

В Пушкинском районе задержали пожилого мужчину, который решил пострелять из окна. При этом пенсионер целенаправленно целился в человека.

Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратилась 34-летняя гражданка, которая объяснила, что мужчина стреляет из окна квартиры дома на Красносельском шоссе, 7. Целится в нее. По словам заявительницы, пострадавших нет. Инцидент произошел 26 августа около 18:33.

Позже по указанному адресу задержали 58-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений, выстрелил, пользуясь сигнальным пистолетом, в сторону женщины.

Пенсионера доставили в отделение, опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Лужском районе Ленинградской области разыскивают 58-летнего мужчину, выстрелившего в сына после застолья.