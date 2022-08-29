В Петербурге мужчина заразил 14-летнюю хламидиями

В Петербурге мужчина заразил 14-летнюю хламидиями
Школьница получила ЗППП. Фото: pixabay

Юная петербурженка получила половую инфекцию после секса со взрослым мужчиной.

Как стало известно Gazeta.SPb, на прошлой неделе в одну из поликлиник Выборгского района самостоятельно обратилась 14-летняя девочка. Врачи поставили ей несколько диагнозов: острый вагинит и хламидиоз. После осмотра ей прописали лечение и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Медики решили сообщить об этом в полицию. Правоохранители выяснили, что школьница получила инфекции после интимной связи со взрослым мужчиной, с которым познакомилась в Телеграме. Секс по обоюдному согласию произошел в начале июля в квартире на Светлановском проспекте.

Разбираться в произошедшем будут следователи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что окровавленный петербуржец пришел к бабушке и пожаловался на возлюбленную, ударившую его ножом.

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