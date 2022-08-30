Лжесотрудник ФСБ позвонил пенсионерке через социальные сети и выманил у нее 1,5 млн

Лжесотрудник ФСБ позвонил пенсионерке через социальные сети и выманил у нее 1,5 млн. Фото: Pxhere

Лжесотрудник ФСБ позвонил пенсионерке через социальные сети и выманил у нее 1,5 млн. Фото: Pxhere

В Василеостровском районе пенсионерке через мессенджер позвонил мошенник и выманил у нее более 1,5 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, со злоумышленником не повезло столкнуться 72-летней женщине с улицы Кораблестроителей. В полицию она обратилась 29 августа около 18 часов вечера.

Пенсионерка поделилась, что 2 августа в приложении WhatsApp ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. мужчина сообщил, что мошенники пытаются похитить её денежные средства, поэтому их необходимо перевести на безопасные счета.

После этого пожилая женщина с помощью мобильного приложения банка через банкоматы перевела на указанные неизвестными счета 1 580 000 рублей.

В настоящее время по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионерка с улицы Мануильского была обманута мошенниками. Злоумышленники воспользовались доверием пенсионерки и ее любовью к своей внучке.