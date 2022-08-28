В Кронштадтском районе пенсионерка хотела помочь внучке и потеряла более млн рублей

В Кронштадтском районе пенсионерка хотела помочь внучке и потеряла более млн рублей. Фото: Unsplash

В Кронштадтском районе пенсионерка хотела помочь внучке и потеряла более млн рублей. Фото: Unsplash

Пожилая женщина с улицы Мануильского была обманута мошенниками. Злоумышленники воспользовались доверием пенсионерки и ее любовью к своей внучке.

Как стало известно Gazeta.SPB, 77-летняя пострадавшая обратилась в полицию Кронштадтского района 27 августа. Женщина рассказала, что днем 26 августа на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился адвокатом. Мужчина сообщил, что ее внучка попала в ДТП, в связи с чем необходимы денежные средства для компенсации.

Пенсионерка сильно испугалась за внучку и на лестничной клетке передала неизвестному мужчине денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Внешне мужчине 30 лет, ростом он около 165 см с темно-русыми волосами. Сейчас его поисками занимаются правоохранители.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело статьи «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пенсионерка после разговора с мошенниками продала квартиру и перевела злоумышленникам 5,5 млн рублей.