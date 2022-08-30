В Петербурге мужчину поймали на даче взятки в 200 тысяч за устройство сына в школу

В Петербурге мужчину поймали на даче взятки в 200 тысяч за устройство сына в школу. Фото: unsplash

В Петербурге мужчину поймали на даче взятки в 200 тысяч за устройство сына в школу. Фото: unsplash

Уроженец Грузии, проживающий в Петербурге, собирался пристроить ребенка в одну из городских школ за 200 тысяч. Об этом факте стало известно полиции.

Как стало известно Gazeta.SPB, правоохранители задержали 36-летнего гражданина России, уроженца Грузии, которого изобличили в том, что 29 августа не позднее 14:00 в ресторане он передал 200 тысяч рублей заместителю директора одной из школ Приморского района. Известно, что мужчина сделал это с целью зачисления своего ребёнка в 1 класс.

Таким образом гражданин совершил дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

Подозреваемый в 2007 году был приговорен к 3 с половиной годам в колонии за нарушение ПДД. Тогда все обернулось тяжким вредом здоровья для потерпевшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборге суд приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к условному сроку за получение взяток.