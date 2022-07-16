Бывший инспектор ГИБДД в Ленобласти получил условный срок за взятки на 47 млн

Бывший инспектор ГИБДД в Ленобласти получил условный срок за взятки на 47 млн
Инспектор отделался условным сроком за взятки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Выборге суд приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к условному сроку за получение взяток.

Как сообщили в областной прокуратуре, бывший заместитель командира отдельного батальона ДПС №3 был членом преступной группы, в которую также входили другие сотрудники ГИБДД по Петербургу и Ленобласти и работники Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

С марта 2018 года по август 2019 года соучастники за определенную сумму помогали грузоперевозчикам уклоняться от административной ответственности за возможно совершенные в будущем нарушения. За это время они насобирали 47,1 млн рублей взяток.

Подсудимого приговорили 6,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 9,5 млн рублей. Кроме того, в ближайшие восемь лет он не сможет занимать должности в органах власти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге арестовали водителя, сбившего выходящую из трамвая школьницу на Энгельса.

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