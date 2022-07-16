В Петербурге арестовали водителя, сбившего выходящую из трамвая школьницу на Энгельса

В Петербурге арестовали водителя, сбившего выходящую из трамвая школьницу на Энгельса
Иномарка сбила девятиклассницу, которая шла по проезжей части к тротуару. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Выборгский районный суд отправил под стражу автомобилиста, сбившего выходившую из трамвая 17-летнюю девушку на проспекте Энгельса.

Автомобилисту Максиму Грузляку предъявили обвинение в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью. Ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что ДТП произошло 14 июля около 23:50 трамвайной остановке на проспекте Энгельса, рядом с домом №92. Водитель «Тойоты Приус» разогнался до 90 км/ч и не остановился перед трамваем, который выпускал пассажиров. В результате иномарка сбила девятиклассницу, которая шла по проезжей части к тротуару. Девушка госпитализирована с тяжелыми травмами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что только за 2022 год обвиняемый привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 95 раз. Большинство штрафов связаны с превышением скорости.

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