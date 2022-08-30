Убыток «Почты России» в первом полугодии вырос в шесть раз

Совокупный убыток «Почты России» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2022 года в шесть раз превысил прошлогодние показатели.

Согласно финансовой отчетности «Почты России», убыток увеличился год к году 3,5 миллиарда рублей до 19,5 миллиарда рублей. Самые крупные убытки компания понесла от инвестиций в совместные предприятия — 3 миллиарда рублей по сравнению с 191 миллионом в прошлом году.

Выручка от продаж при этом выросла всего на 2,7% — с 104,1 миллиарда рублей до 107 миллиардов рублей. Также выросли операционные расходы, расходы на логистику, амортизацию оборудования, закупку расходников и прочее.

В «Почте России» потери объяснили сезонностью бизнеса, увеличением расходов на почтовые отправления и нестабильной ситуации с валютой. К росту убытков также привело повышение зарплат для персонала и IT-специалистов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор ждет от «Почты России» объяснений за инцидент с утечкой данных.